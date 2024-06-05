【廃盤／美品】アラビア　マグカップ　ピーロパイッカ　パッカネン　冬季限定

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絵本の世界のような不思議なイラストが魅力のARABIAピーロパイッカ。北欧フィンランドの冬の寒さを表現した「パッカネン」は冬季限定デザインで、現在廃盤のお品です。使用せず食器棚しまったきりでしたので、どなたかお探しの方に。お品物自体は傷やスレ等ない美品かと思いますが、長期自宅保管品であることご理解いただき、画像で状態をご確認の上ご検討ください。アラビアシールにスレ（画像5枚目）があります。気にならない方にご検討いただけたら幸いです。画像6枚目のアラビアの箱に入れて発送いたします。#アラビア#ピーロパイッカ#ARABIA#Piilopaikka#パッカネン#北欧食器#廃盤カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···マグカップ素材···陶磁器(セラミック)