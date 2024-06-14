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RIVER OPS RIFLEMAN
商品番号 X57403685415
商品名

RIVER OPS RIFLEMAN
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用の商品です。DAMTOYS製の「RIVEROPSRIFLEMAN」です。アメリカ海軍特殊部隊SEALsの隊員をモデルにしたアクションフィギアです。新品で購入し未開封のまま保管していましたが、整理のため出品することに致しました。（商品撮影のため一時的に開封しました。）#SoldierStory#ソルジャーストーリー#ホットトイズ#hottoys#damtoys#giジョー#アクションフィギュア#ミリタリーフィギュア#ミリフィグ#素体#アメリカ軍#アメリカ海軍#シールズ#seals#特殊部隊フィギュア種類···アクションフィギュア性別···男スケール···1/6
http://narcologia.ru/goods/reinforcement96099.html
http://narcologia.ru/goods/marshal963980.html
http://narcologia.ru/goods/preference395438.html
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