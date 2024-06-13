アイアン脚　木製スツール

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商品詳細
アイアン脚木製スツール座面幅27cm高さ43〜56cm寸法については素人採寸ですので、多少の誤差があります。中古品のため、傷や汚れがあります。新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。ノークレームノーリターンでお願いしておりますので、気になる点がございましたら、必ずコメントお願いします。特徴...座面高さ調整可テイスト...北欧風主な素材...金属、木
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