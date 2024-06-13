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アイアン脚　木製スツール
商品番号 Y15023245669
商品名

アイアン脚　木製スツール
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイアン脚木製スツール座面幅27cm高さ43〜56cm寸法については素人採寸ですので、多少の誤差があります。中古品のため、傷や汚れがあります。新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。ノークレームノーリターンでお願いしておりますので、気になる点がございましたら、必ずコメントお願いします。特徴...座面高さ調整可テイスト...北欧風主な素材...金属、木
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