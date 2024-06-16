タバコ、ペット飼ってないです！西新宿のマンションに取りに来てくれる方限定です！他のところでも出品してます！早い者勝ちでお願いします！下までの搬入はお手伝いします！台車等こちらでご用意します！バラせるので1人の搬入でも問題ありません！半年前にニトリで15万円で買いました！模様替えをするため売ります！宜しくお願い致します！☑︎商品詳細状態 綺麗な中古相当レザー部 目立った汚れはなし底裏面不織布破れ無しサイズ 幅204座面高52奥行160/95高さ90神経質な方は中古購入をお控え下さい！カラー···グレーサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）



首都圏送¥0〜極上ニトリ15万キングダムコンパクトコーナーカウチソファーソファ



ニトリソファー15万円！ 【新品】 44100円引き www.coopetarrazu.com



布張りカウチソファ(NポケットA1N HI DR-GY)



首都圏送¥0〜極上ニトリ15万キングダムコンパクトコーナーカウチソファーソファ



首都圏送¥0〜極上ニトリ15万キングダムコンパクトコーナーカウチソファーソファ



ニトリソファー15万円！ 【新品】 44100円引き www.coopetarrazu.com



定価15万円のいつの間にか寝ちゃうソファー 大注目 13965円引き www ...



ニトリソファー15万円！ 【新品】 44100円引き www.coopetarrazu.com



首都圏送¥0〜極上ニトリ15万キングダムコンパクトコーナーカウチソファーソファ



布張りソファベッド(マークスAM GY)



肘付きローソファ ふっくらパン シュガー(WH)



首都圏送¥0〜極上ニトリ15万キングダムコンパクトコーナーカウチソファーソファ



布張りカウチソファベッド (ノアーク２ GY)



ポケット付きロータイプコーナーソファ3点セット（布 GY)



布張りカウチソファベッド (ノアーク２ GY)