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ニトリソファー15万円！
商品番号 U12039561221
商品名

ニトリソファー15万円！
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 31,499 円
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商品詳細

タバコ、ペット飼ってないです！西新宿のマンションに取りに来てくれる方限定です！他のところでも出品してます！早い者勝ちでお願いします！下までの搬入はお手伝いします！台車等こちらでご用意します！バラせるので1人の搬入でも問題ありません！半年前にニトリで15万円で買いました！模様替えをするため売ります！宜しくお願い致します！☑︎商品詳細状態　綺麗な中古相当レザー部　目立った汚れはなし底裏面不織布破れ無しサイズ　幅204座面高52奥行160/95高さ90神経質な方は中古購入をお控え下さい！カラー···グレーサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）
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