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- 【ドラゴンクエスト】消しゴム『悪魔神官』 ※10月22日（日）出品終了
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商品詳細
当方の出品物をご覧いただき、ありがとうございます。【出品期間】当方都合となり大変申し訳ございませんが、本品の出品は今月10月22日（日）に終了させていただきます。※以降の再出品は未定でございます。※事情により前倒しで終了させていただく場合がございます。【商品の状態】成形色は「グリーン（緑色）」です。あくまでも中古品のため、その点、ご理解いただきます様、宜しくお願いいたします。【梱包方法】破損防止・防水対策を施して発送させていただきます。ご不明な点はご質問ください。又、他にも出品いたしておりますので、よろしければご覧いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
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