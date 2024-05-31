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FENDI クッション
商品番号 T69913814363
商品名

FENDI クッション
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 18,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横40縦31センチ数年前、大丸心斎橋店にて購入し、使用せず置いていたので目立つ汚れはありませんが、中古にご理解よろしくお願い致します。間違いなく正規品です#FENDI#日用品#クッション#ハイブランドクッション#フェンディ
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