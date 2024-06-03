

新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ... 新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ...



新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ... 新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ...



新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ... 新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ...



新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ... 新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ...



新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ... 新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ...



新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ... 新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ...



新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ... 新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ...



バースツール ラウンド ナビア カウンターチェア ヴィンテージ風 ブラック脚 バースツール ラウンド ナビア カウンターチェア ヴィンテージ風 ブラック脚



バースツール ラウンド ナビア14655 バースツール ラウンド ナビア14655



新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ... 新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ...



バースツール ラウンド ナビア カウンターチェア ヴィンテージ風 ブラック脚 バースツール ラウンド ナビア カウンターチェア ヴィンテージ風 ブラック脚



バースツール ラウンド ナビア14655 バースツール ラウンド ナビア14655



バースツール ラウンド ナビア14655 バースツール ラウンド ナビア14655



新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ... 新品 本土送料無料 バースツール ラウンド ナビア メーカー認証店 musi ...



バースツール ラウンド ナビア カウンターチェア ヴィンテージ風 ブラック脚 バースツール ラウンド ナビア カウンターチェア ヴィンテージ風 ブラック脚

【商品について】昇降式なので机の高さに合わせて調節することができます。脚部にはリング状の足置きがあり足が宙に浮くことなく座ることができます。お部屋を圧迫しないスリムなデザインです。【サイズ・規格】本体サイズ：W40×D40×H60cm重量：4800g■構造部材（フレーム）：金属（鋼） ■表面加工（フレーム）：エポキシ樹脂塗装 ■構造部材（座面）：合成樹脂化粧繊維板【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄・離島以外は送料無料です。上記の場合はお問い合わせ下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。