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- 輪島塗 重箱 四段重 絵柄可愛いなんてん柄♡
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商品詳細
(週末お値下げ)輪島塗の四段重箱でございます♡一段の高さ約6cm4段で約24cm巾約19.7cmなんてんの可愛い絵柄が美しいお重箱だと思います♡一段の高さ約6cm4段で約24cm巾約19.7cmお写真の5枚目と6枚目のキズがありますが、裏側ですので、目立たないと思います♡和紙に包んで、大事に保管しておりました♫中古品にご理解いただける方宜しくお願い致します♫
http://narcologia.ru/goods/stair540200.html
http://narcologia.ru/goods/traverse629626.html
http://narcologia.ru/goods/peroration808215.html
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輪島塗 花丸蒔絵 木製四段重箱(お重)(定価約70万) | ラフジュ工房
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輪島塗胴張熨斗蒔絵四段重箱 | labiela.com
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輪島塗 氷梅蒔絵 木製四段重箱の通販 by KT's shop｜ラクマ
輪島塗 花丸蒔絵 木製四段重箱(お重)(定価約70万)
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