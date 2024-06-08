輪島塗　重箱　四段重　絵柄可愛いなんてん柄♡



輪島塗漆器の工房直販 輪島塗太郎 / 輪島市 塗太郎 / 輪島塗 重箱 四段 ...



輪島塗 花丸蒔絵 木製四段重箱(お重)(定価約70万) | ラフジュ工房



輪島塗 花丸蒔絵 木製四段重箱(お重)(定価約70万) | ラフジュ工房



能登輪島塗 豪華雲錦(桜、紅葉)蒔絵 七寸角 四段重箱 蓋2枚重台付 中前豊次(造)共箱 未使用



輪島塗胴張熨斗蒔絵四段重箱 | labiela.com



輪島塗 花丸蒔絵 木製四段重箱(お重)(定価約70万) | ラフジュ工房



輪島塗胴張熨斗蒔絵四段重箱 | labiela.com



輪島塗胴張熨斗蒔絵四段重箱 | labiela.com



輪島塗 花丸蒔絵 木製四段重箱(お重)(定価約70万) | ラフジュ工房



能登輪島塗 豪華雲錦(桜、紅葉)蒔絵 七寸角 四段重箱 蓋2枚重台付 中前豊次(造)共箱 未使用



輪島塗胴張熨斗蒔絵四段重箱 | labiela.com



輪島塗 重箱 沈金 栗模様 四段重 ７寸(重箱)｜売買されたオークション ...



輪島塗 氷梅蒔絵 木製四段重箱の通販 by KT's shop｜ラクマ



輪島塗 花丸蒔絵 木製四段重箱(お重)(定価約70万)



輪島塗 花丸蒔絵 木製四段重箱(お重)(定価約70万) | ラフジュ工房

(週末お値下げ)輪島塗の四段重箱でございます♡一段の高さ約6cm4段で約24cm巾約19.7cmなんてんの可愛い絵柄が美しいお重箱だと思います♡一段の高さ約6cm4段で約24cm巾約19.7cmお写真の5枚目と6枚目のキズがありますが、裏側ですので、目立たないと思います♡和紙に包んで、大事に保管しておりました♫中古品にご理解いただける方宜しくお願い致します♫