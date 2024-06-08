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輪島塗　重箱　四段重　絵柄可愛いなんてん柄♡
商品番号 R22738287367
商品名

輪島塗　重箱　四段重　絵柄可愛いなんてん柄♡
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(週末お値下げ)輪島塗の四段重箱でございます♡一段の高さ約6cm4段で約24cm巾約19.7cmなんてんの可愛い絵柄が美しいお重箱だと思います♡一段の高さ約6cm4段で約24cm巾約19.7cmお写真の5枚目と6枚目のキズがありますが、裏側ですので、目立たないと思います♡和紙に包んで、大事に保管しておりました♫中古品にご理解いただける方宜しくお願い致します♫
http://narcologia.ru/goods/stair540200.html
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