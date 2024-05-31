K.G.Y　アメリカンポスト　CSA-860HL

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商品詳細
K.G.Y アメリカンポスト CSA-860HLステンレス製完全な防滴仕様ではありませんので、設置場所は雨のかかりにくい場所をお選びください。取り付け可能場所→ポール底サイズ→約幅193×奥行430×高さ207mmテイスト...ナチュラル,西海岸・マリン風,カントリー風主な素材...その他#まとめ買い歓迎#DIY
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