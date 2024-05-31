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商品詳細
サイズ直径46ヒビや割れはないです。企業の会長をしていた祖父の蔵からの物です。価値はわかりかねますが、写真で判断してください。詳しい作家名などわかりかねます。こちらの、大判皿は箱がないので、丁寧に梱包して発送いたましす。他にも多数、蔵出し商品を出品してますので宜しければ見てください(*^^*)
http://narcologia.ru/goods/protein197434.html
http://narcologia.ru/goods/assessor707003.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture440041.html
蔵出し・豪華！高級 大判皿 | www.ncrouchphotography.com
蔵出し・豪華！高級 大判皿-eastgate.mk
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