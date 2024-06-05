（569）★有田焼★喜兵衛窯★ 陶板★破魔オマケ付き★

ご覧頂きましてありがとうございます。(*^▽^)/★*☆♪★有田焼喜兵衛窯陶板 秋絵★皿立は付きません。紐通しの穴が空いてますので壁かけに、また皿立に立てて飾て頂いてもいいです。紐は発送前に同じ色の綺麗な紐に変えて発送致します。★サイズは20cm×23cmです。★個人の窯元で全て手造りで造られてますので若干の焼きむらなどはございます。★玄関やリビングなどにお飾りいただいてはいかがでしょうか#焼物#陶器#陶板#お正月 #縁起担ぎ#福#インテリア #壁掛け#住まい#福の神#福#宝くじ#有田焼#工芸品#有田焼#壁かけ #置物 #床の間 #和室 #陶芸 #和風 #和素材...陶器・磁器



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