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【新品未使用】ワンダーデコール　エンジェル2009年プレート
商品番号 J98603813126
商品名

【新品未使用】ワンダーデコール　エンジェル2009年プレート
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンダーデコールで購入後そのまま自宅にて保管してあったものです。サイズ約19.5×18センチ重さ　　約926g英国製購入時の袋に入れてお送り致します。
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