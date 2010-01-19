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- 【新品未使用】ワンダーデコール エンジェル2009年プレート
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商品詳細
ワンダーデコールで購入後そのまま自宅にて保管してあったものです。サイズ約19.5×18センチ重さ 約926g英国製購入時の袋に入れてお送り致します。
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