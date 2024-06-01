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ノコギリ鮫角標本　ノコギリザメ角置物　　　　骨董品
商品番号 E71602171713
商品名

ノコギリ鮫角標本　ノコギリザメ角置物　　　　骨董品
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノコギリ鮫の角全長約57cm全体的な状態はとても良いと思います購入時ノコギリ鮫の角とし購入し飾ってありましたが、不要な為出品とさせていただきます。専門的な知識がないので写真等でご確認の上、ご購入ご検討下さい追加写真等要望があればお気軽にコメントお願い致します。
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