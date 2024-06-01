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- ★☆最安値 マックスステープル 416J-s 新品未使用 2箱10000本
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。マックス株式会社さんのマックスステープル『10000本※2箱』新品未使用の出品です。確認のため一度開封しております。送料を抑えるため、外箱は畳んで梱包させていただきます点ご了承ください。丁寧に梱包致します。※配送業者によってはステープルがバラける可能性がございますが、使用に問題はありません。楽天で二箱14000円程する品ですので大変格安となっております。商品詳細:画像にもあります通り一箱で5000本、肩幅4mm.足長16mm.ステンレス製5箱セットも販売しております。ご購入お待ちしております。#部材#ステープル#416Js#建築#内装#ステンレス#大工道具#大道具#スタッカー#タッカー#ベニヤ#鳶職#エアタッカー
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