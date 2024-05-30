ビラベック ミルフィ マットレス シングル 97×195×10cm

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2020年に寝具専門店で購入しました。厚手のマットレスカバーを着けて使用していたため汚れも見られません。カバーハ着脱可能で洗えるためエアウィーヴのように清潔にお使い頂けます。素材 :天然ゴム100%側生地:レーヨン35％（バンブー由来） ポリエステル65％シングル:97×195×10cm重量:約17Kg定価:93,500円※写真のベッドフレームは付属しません。天然ゴム100%のラテックス、弾力性は抜群。羊毛の寝具で高い評価を獲得しているドイツのビラベック。満を持して日本で投入したラテックスのマットレスが、ミルフィ。100%天然素材にこだわり、低反発でも高反発でもない、人間の体と同じくらいの硬さを持つマットレスです。重いものは深く沈み、軽いものは沈みが少ない、重さに応じて沈み具合も異なります。そんな自然なふっくら感、ラテックスならではの弾力が魅力。ミルフィは、体圧分散に最適な素材である天然ラテックスを、厚さ10cmとたっぷり使用しています。