リサラーソン 猫 陶器 置物 CAT MANS(キャット・マンス）ネコ　オブジェ

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【リサラーソン】スウェーデン猫陶器置物CATMANS(キャット・マンス）オブジェグレーLisaLarson一点もの商品カテゴリオークションアンティーク、コレクション雑貨その他現在、ユニクロとコラボしたTシャツやかわいいグッズはじめ、日本で大ブームを起こしているリサ・ラーソン。こちらの商品は、ネコの陶器の置物で、人気のMANSシリーズのものです。実物の猫に近いデザインでありながら、一目でリサラーソンとわかる丸っこいフォルムです。本シリーズのカラーのなかでも、特にグレーと白の「ハチワレ」は一番人気です。パッチリとした目の、大変かわいらしいたたずまいです。大切にして下さる方にお譲りいたします。石膏型で成型して１体１体、手描きで顔が描かれているので、世界に２つとして同じ個体はありません。大きな傷や欠け・割れはありませんが、ヴィンテージもの、職人のハンドメイド作品のため、色・模様や表情、色むら、ごくごく微細な傷等、すべて個性としてご理解いただきますようお願い致します。★底面に『Lisa.L』の文字『SWEDEN』の刻印があります。★サイズ(約):高さ9.3cm×幅6.8cm×奥行4.7cm商品名:CATMANS(キャット・マンス）カラー:グレー＆ホワイトブランド:KeramikStudionGustavsbergデザイナー:LisaLarson(リサラーソン）寸法:約W68×D47×H93mm材質:陶器/スウェーデン製★★★LisaLarson(リサ・ラーソン)について★★★・1931年 スウェーデン生まれ。・1954年 ゴデンバーグ陶芸学校卒。・1954～79年 スティグ・リンドベリやカーリン・ビョールクウィストらと並び、グスタフスベリ社を代表するデザイナーとして活躍。1979年に退社後フリーデザイナーとして活躍した彼女は、1992年にKeramikStudionGustavsberg社を設立。やさしくかわいいコケティッシュな動物や、素朴で温かみのある表情豊かなフィギュアは、本国スウェーデンや日本のみならず、世界中で数多くのファンが急増している。近年は作品の復…