万華鏡✨ レインボー アイスデビル 氷水晶 ラフストーン 原石 氷の悪魔 ...

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たっぷりの虹が入ったマダガスカル産の氷水晶です✨アイスデビルはマダガスカル産のなかでも透明度の高い物のみがその名を冠することができる希少な水晶。採掘率が5%ということからも希少性が伺えます໒꒱̖́-氷水晶はその魅惑的な、妖艶な美しさゆえ、別名『氷の悪魔』とも呼ばれます。「悪魔が棲みついたような、または閉じ込められたような」魅了される美しさが理由だそうです(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾自然光のお写真とサイズは画像9枚目になります(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。:.✿*:・✡️アイスデビルの効果◯自分自身の精神の成長〇使命の明確化とそれについての努力を促す〇刺激による反応を抑え、冷静に判断してから行動出来るようになる※本体以外のディスプレイは含みません。※天然石のため細かいキズや欠け、へこみやひび割れなどが見られる場合があります。⚠︎撮影時の照明やお使いのディバイス環境により、実物と色調が異なる場合がございます。