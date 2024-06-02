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- RAKUNA 整体枕【新品】
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商品詳細
RAKUNA整体枕２つセットで購入しましたが、1つしか使用していなく、未使用のほうを出品します。撮影のため開封しました。整体師の施術を再現した整体枕です。高さ調節パット付き（黒いカバーの裏にファスナーがあります。そのファスナーを開いてパットを入れます）（ダンボール箱ではなく、簡易包装で発送いたします）※即購入大歓迎※お値下げはゴメンナサイ#整体枕rakuna#整体枕#rakuna
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