ロイターポーセリン　ミニチュア　ドイツ製

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商品詳細
ロイターポーセリンの可愛い置物です。長期自宅保管してましたので、美品をお求めの方はご遠慮お願いします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic772512.html
http://narcologia.ru/goods/choice950485.html
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