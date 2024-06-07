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蓋付き ガラス瓶 駄菓子 昭和レトロ
商品番号 Q57492010003
商品名

蓋付き ガラス瓶 駄菓子 昭和レトロ
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

蓋付きガラス瓶駄菓子昭和レトロ実寸幅・・・約25cm高さ・・・約27cm奥行・・・約14cm素人採寸につき多少の誤差はお許しください。中古品にご理解ある方のみで、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。
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