クリスタルダイヤ 置き物

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！クリスタルダイヤの置き物サイズ：大約8cm高さ約5.5cm中約5cm高さ約3.3cm小約4cm高さ約2.5cm開封してない商品が2点ございます。送料込み、即日発送可能（即日発送をご希望の方はコメントください）バラ売り可能自宅保管していた為神経質な方はご遠慮ください。
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