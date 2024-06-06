

らんま1/2 猫飯店八角皿 (直径19.4cm) らんま1/2 猫飯店八角皿 (直径19.4cm)



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らんま1/2猫飯店八角皿(直径19.4cm)【新品】未使用です(コメント)高台がちゃんとありますので、ふつうの平皿と違います商品説明シャンプーが看板娘として働いている中華料理店・猫飯店がお店のオリジナルグッズを作ったら……というコンセプトでデザインされた、八角皿です。\u2028\u2028器の内側に、今回のグッズ企画のために制作したオリジナルの猫飯店ロゴ、「CHINESEFOODOFBRAVEFEMALECLAN」の文字、そして、“完食してくれてありがとう”という気持ちを込めて、底面にシャンプーの口癖でもある「大歓喜」をプリントしました。\u2028\u2028実際にお店で使われていそうな、しっかりとした厚みと大きさがポイント。深さもある八角皿はあらゆる用途に使用でき、チャーハンはもちろんのこと、餃子や焼売、小籠包などの点心や、角煮や酢豚など汁気のあるおかず系も盛り付けることができます。毎日の食卓で猫飯店気分を楽しんでください。\u2028\u2028デザイン：丹羽洋己（KAKUOZANLARDER）\u2028商品仕様素材：磁器\u2028サイズ：約直径194×高さ47mm【検索ワード】高橋留美子うる星やつら