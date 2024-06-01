鳥の親子4点セット　SWAROVSKI　スワロフスキー置物

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スワロフスキーの鳥の親子の置物です。ディスプレイ用のケースに入れて飾っておりました。ヒヨコ3体は同じではなく、顔の傾け方や身体の向きが違っています。親子の並べ方によって、見え方が違ってきますので、お楽しみ頂けると思います。鳥はシッポが欠けています。ジャンク品としてお取り扱い頂けると幸いです。ヒヨコにはダメージはございませんが、神経質な方はご購入お控えください。鳥は単体で別に出品しています。ヒヨコ3体だと4000円となります。ヒヨコのバラ売りはしておりません。全ての底にスワロフスキーのお印が入っております。☆専用ケースはございません。簡易包装にての発送となります。予めご了承下さい。☆素人による検品ですので、状態のイメージに差が生じる可能性があることをご理解下さい。☆画像は光の反射、ご覧になられる端末等により色合いなどの違いがある場合がございます。予めご了承ください。☆落札後のクレ―ム・返却は受け付けませんので、ご了承下さい。#スワロフスキー#ヒヨコ#鳥