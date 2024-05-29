六花さま専用 リモージュ 陶器 プレート 不思議の国のアリス チェシャ猫 飾り皿

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※即購入❌、必ずコメントお願いします約40年前に限定発売された貴重なプレート。1983年『ルイス・キャロル誕生150周年』を記念し、フランスの名陶リモージュのジョルジュ・ボワイエ社より限定発売されました。プレート縁は24金ゴールド。1450℃の高温で焼きあげられた鮮やかな発色の美しい絵皿。艷やかさもあり(画像9、10参照)。デザインは、イギリスの絵本作家“サンディー・ナイチンゲール”。金髪に青いカチューシャ、白いエプロンドレスのアリス。ミルクに薔薇の花を溶かしたような、淡く柔らかい色合いの頬。優雅に肩まで流れ落ちる金髪。周囲には生い茂る豊かなグリーン。木の上には、物語の人気キャラクター、チェシャ猫。蝶々やリスもいます。◆ブランド：リモージュ◆サイズ(約)：21.5cm◆素材:陶器、磁器◆背面:壁掛け用フック付き、シリアルNo.あり◆付属品:無し東京からゆうパック60サイズ着払いで発送予定。東京…810円北海道…1,300円青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島…870円茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨…870円新潟、長野、富山、石川、福井…870円静岡、岐阜、愛知…870円奈良、滋賀、京都、兵庫、大阪、和歌山…970円岡山、広島、鳥取、島根、山口、徳島、香川、愛媛、高知…1,100円福島、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島…1,300円沖縄…1,350円#リチャードジノリ#フッチェンロイター#猫#岩合光昭#世界ネコ歩き#にゃんこ先生#チビ猫#ニャンコ先生#ヒグチユウコ#グッズ#レズリーアン#レスリー・アン#ネコおやぶん#ネコ日和#あちゃちゅむ#リサラーソン#ムーン#ネコ親分#飾皿#ロイヤルコペンハーゲン#フィギュア#フィギュリン#マイセン#バカラ#猫の菊ちゃん#キュルＺ#湊文#フィギュリン#フィギュア#夜は猫といっしょ#綿の国星#耳をすませば#バロンアジアン#アンティーク・クラシック,エレガント,カントリー風,海岸風#ナチュラル,ポップ・カジュアル,モダン,レトロ,西海岸・マリン風,姫系・フェミニン・ロマンチック,北欧,北欧モダン#鏡の国のアリス