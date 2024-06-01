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- 再入荷なし残り2点 ピーターラビット 妹ソーラーライト
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商品詳細
再入荷なしピーターラビット 妹ソーラーライトあたたかなLEDライトの前で、ちょこんとピーターに癒されます♪ソーラーライトなので電池も不要！お庭に出しておくと、夜にはピーターが明かりをを照らしてくれます本体：約16ｘ16ｘ36(cm）素材:レジン他にも出品してます。こちらから↓#【バラの生活】ピーターラビット
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