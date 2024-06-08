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猫の置き物。30年以上前の物。イタリア製
商品番号 F55193473548
商品名

猫の置き物。30年以上前の物。イタリア製
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ···30～39.9cm20代そこそこで、一目惚れして購入致しました。価格を見てびっくりした覚えがありました。話よるとイタリア製との事、引くに引けずムリクリ購入。結構いい物らしいですが、私素人の為分かりません。底のフェルトが若干の汚れがございます。年代物に付き汚れ擦れ等御座います。インテリアとして如何でしょうか？購入当初78000円位致しました。
http://narcologia.ru/goods/reproduce51955.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic710512.html
http://narcologia.ru/goods/influenza552193.html

猫の置き物。30年以上前の物。イタリア製
猫の置き物。30年以上前の物。イタリア製 - 置物

猫の置き物。30年以上前の物。イタリア製
猫の置き物。30年以上前の物。イタリア製 | ncrouchphotography.com

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猫の置き物。30年以上前の物。イタリア製-

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