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- 猫の置き物。30年以上前の物。イタリア製
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商品詳細
高さ···30～39.9cm20代そこそこで、一目惚れして購入致しました。価格を見てびっくりした覚えがありました。話よるとイタリア製との事、引くに引けずムリクリ購入。結構いい物らしいですが、私素人の為分かりません。底のフェルトが若干の汚れがございます。年代物に付き汚れ擦れ等御座います。インテリアとして如何でしょうか？購入当初78000円位致しました。
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http://narcologia.ru/goods/monophonic710512.html
http://narcologia.ru/goods/influenza552193.html
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猫の置き物。30年以上前の物。イタリア製 - 置物
猫の置き物。30年以上前の物。イタリア製 | ncrouchphotography.com
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猫の置き物。30年以上前の物。イタリア製-
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