Kendal Tea House リリパットレーン 1995 ミニチュアハウス

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イギリスで誕生したミニチュアハウス、Lilliput Lane(リリパット ... イギリスで誕生したミニチュアハウス、Lilliput Lane(リリパット ...



Lilliput Lane HABERDASHERY 1997 The Victorian Shop Collection ... Lilliput Lane HABERDASHERY 1997 The Victorian Shop Collection ...

ご覧頂きありがとうございますm(__)mこちらは英国製ミニチュアハウス「リリパットレーン」の作品です。プレゼントやお部屋のインテリアにいかがでしょうか♪【商品情報】・ブランド：LilliputLane（リリパットレーン）・作品名 ：KendalTeaHouse・製造年 ：1995年・本体寸法：縦約8×横約11×高さ約10(cm)・箱寸法 ：縦約13×横約18×高さ約13(cm)・付属品 ：正規箱、証明書(Deeds)、カタログ【商品の状態】・修理箇所が1箇所（屋根の先端部をボンドで接着）あります。（写真10）・その他、目立ったキズやカケ等は見受けられませんが、あくまでビンテージ品としてご了承ください。（状態の詳細は画像にてご判断下さい。）【その他】・即購入OKです！・値引き交渉は基本お受けしておりませんが、 同時購入かつ同時発送の場合はご相談承ります。・梱包はリサイクル材を利用しております。・郵送の際に破損が発生した場合は返品/返金を承ります。（商品到着後、一週間以内にご連絡下さい。）ご不明な点等ございましたら、気軽にコメント下さい(^^)/#ボバやん_ビンテージ