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スコッチテリア　英国展で購入　アンティーク　クロス刺繍　小物入れ　眼鏡ケース
商品番号 V41677002207
商品名

スコッチテリア　英国展で購入　アンティーク　クロス刺繍　小物入れ　眼鏡ケース
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スコッチテリアクロスステッチケースタグ付き未使用品ですがアンティークの為経年劣化有りテイスト···アンティーク主な素材···布・ファブリック都内デパートの英国展で購入
http://narcologia.ru/goods/choice394485.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose778240.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi779547.html
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