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石　鑑賞用　置物
商品番号 W26358884857
商品名

石　鑑賞用　置物
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···石材祖父が採取した物になります♪詳細は不明です。画像ではわかりにくいですがキラキラしています。下の台は付きません！重さ　1300g宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis738944.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce36155.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless893659.html

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