アブラサス　薄いメモ帳　黒　　美品

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SUPERCLASSICアブラサス の 薄いメモ帳 黒 中古の出品です。A4コピー用紙を８ページに折って挟むタイプのメモ帳です。黒の革製で、小さなボールペンがついています。付属品は写真のものがすべてです。元箱はあります。購入後１月くらい持ち歩いていましたが、他のノートも持っており、実際の使用頻度は低かったので、美品だと思います。しかしながら、実際に使用した中古品ですので、小傷等はありますので、中古品であることをご理解いただいて購入検討をしてください。コメントは参考にしますが、価格交渉はしませんので、表示価格でご判断ください。元箱をプチプチ等で保護して封筒に入れてらくらくメルカリ便・ネコポスで平日に発送予定です。薄いメモ帳 アブラサス SUPRECLASSIC abrAsus