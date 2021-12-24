ニューエラ　村上隆　コラボ　9fifty

ニューエラx村上隆コラボの9fiftyです。服の趣味が変わった為、出品致します。サイズは希少なSM。数回着用。状態は写真を確認願います。中古品ということをご理解の上、購入願います。カラー···ブラック形···ベースボール



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