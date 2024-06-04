【美品】BREUER for Kamakura Shirts ネクタイ

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【美品】BREUERforKamakuraShirtsネクタイ鎌倉シャツメーカーズシャツ鎌倉 ネクタイブリューワー別注ネクタイお色はライトブルーベースにホワイトのラインレジメンタル清潔感と気品漂う爽やかな逸品流石のブリューワー縫製から仕上がり迄、高品質な手仕事が感じられる極上ネクタイです2回着用のみの美品ですが、小剣裏の縫製が緩くなった箇所がございます最後尾画像参照全体的には未使用に近い極美品ですが、上記を考慮して、目立った傷や汚れなし、としておりますイタリア製ハンドメイドシルク60%コットン40%大剣 8センチ※他にもドレイクス、鎌倉シャツ、ビームス、ユナイテッドアローズ、フランコバッシ、ジラフルイジボレッリ、アザブテーラー、フィナモレシップス、トゥモローランド、ニッキージョンローレンスサリバン、ブリューワージョンコンフォート、バーバリーラルフローレンパープルレーベル等、ネクタイ出品してます※他にもネクタイ、ジャケット、シャツ、ニットパンツ など出品しております※フォロー頂きましたら、単品5%、おまとめで最大10%割引致します