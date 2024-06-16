Tシャツ　RAMONES ラモーンズ　90s 当時物

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※ ご購入前に必ず自己紹介文をお読みになりご同意の上ご購入下さい。【ラモーンズ９０年代ビンテージTシャツ】です。RAMONESの代表的な掛け声ガバガバヘイ！！の文字が入ったTシャツ！コピーライトなどはありませんがフルーツオブザルームのタグは９０年代の物なので、間違いなく当時のオリジナル製品です！いろいろなバンドに影響を与えたといわれるラモーンズ。ファンの方、この機会にどうですか？生地もしっかりしており、多少の使用感はありますが、ダメージも少なくまだまだ末永くご使用頂けます。◾️カラー:ブラック◾️付属品:なし◾️サイズ:•肩幅:約48cm•袖丈:約20cm•着丈:約63cm•身幅:約53cm※素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい。※ヴィンテージ物の商品特性をご理解下さい。※海外輸入品になります。ご理解の上でお買い求め下さい。