THE H.W. DOG\u0026Co.

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商品詳細
サイズ：ONESIZE1970年代、アメリカで流行したトラッカーキャップをモデルにしたキャップです。当時のワークマン達が毎日ユニフォームとして汚れなど気にせずガシガシ被って、それがまた味になっていくのをイメージしたキャップ。縫製はユニオンスペシャル(裏糸がチェーンステッチ仕様)を使用しています。生地はあえて色落ちがしやすく経年変化しやすいものを使い、フロントに”ドッグアンドコー”のブランドロゴプリント入りです。バックルはプラスチックバックルを使用しサイズ調節可能。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome429243.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture142541.html
http://narcologia.ru/goods/slide944987.html
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THE H.W.DOG & Co. ザ エイチダブリュー ドッグアンドコー｜TRUCKER CAP CORDUROY トラッカーキャップ コーデュロイ【BEIGE】-ARCADIA Co.
[THE H.W.DOG&CO. / ザ エイチ ダブリュー ドッグ アンド コー] WASH DENIM CAP 6パネルキャップ ウォッシャブル デニム 日本製 - HARTLEY
THE H.W.DOG&CO. ザ エイチ ダブリュー ドッグ アンド コー 別注 ...
THE H.W.DOG&CO. ザ エイチ ダブリュー ドッグ アンド コー NYLON JET ...
THE H.W.DOG & Co. ザ エイチダブリュー ドッグアンドコー｜MOLESKIN BUCKET HAT モールスキンバケツハット【COYOTE】-ARCADIA Co.
THE H.W.DOG&CO. ザ エイチ ダブリュー ドッグ アンド コー FRONT-H ...
THE H.W. DOG & CO./ ザエイチダブリュドックアンドコー/N-PANAMA HAT ...
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クーポン対象外【THE H.W.DOG&CO./ ザ エイチ ダブリュー ドッグ ...
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THE H.W.DOG&CO. ザ エイチ ダブリュー ドッグ アンド コー WASH FADE ...
[THE H.W.DOG&CO. / ザ エイチ ダブリュー ドッグ アンド コー] WASH BB CAP ベースボールキャップ D-00518 日本製 - HARTLEY
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