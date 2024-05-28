USA製　90s vintage アニメ tシャツ 海外　アメコミ

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古着屋で購入したアニメTシャツです。なんのアニメなのかはよくわかりませんが海外のアメコミらしいです。真ん中のいかした女性が特徴的です。サイズ 着丈72身幅53袖丈22アメコミ マーベル NIRVANAソニックユースメタリカJUSTINBIEBERbadbrainsblackflagmisfitsminorthreathardcorepunkslipknotslayerGUNSN'ROSESGRATEFULDEADozzyosbourneDinosaurJr.PinkFloydIRONMAIDENfearofgodf.o.gfogPUNKhardcoreジャスティン・ビーバーハードコアハードコアパンクバンドTシャツANTHRAXPUSHEADAC/DCMetallicaMegadethMarilynMansonSonicyouthRedHotChiliPeppersCradleOfFilthJOYDIVISIONNEWORDERKANYEWESTTRAVISSCOTTJerryLorenzoA$APRockyAKIRAメタルTシャツロックTシャツラップTヴィンテージVintage80's90's柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏、秋