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カステルバジャック カルル  二つ折り財布 053623 ブラック
商品番号 H42627302656
商品名

カステルバジャック カルル  二つ折り財布 053623 ブラック
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます　↓　　　　↓　　　　↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：カルル 二つ折り財布商品コード：053623サイズ：横11cm×高さ9cm×マチ3cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革/裏地：綿仕様：【内側】札入れx2、小銭入れx1（2層式）、カードポケットx4、差し込みポケットx3カステルバジャックブランドの象徴の一つでもある「虹」。インクジェットプリント加工を施し繊細なグラデーションを表現しています。ロゴ交差させた新柄はインパクトがありアクティブなメンズの方には特に似合うデザインに仕上がっています。商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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