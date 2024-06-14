［新品］HARE ツイストバックルベルト(メンズ)

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商品詳細
定価…5940円素材···本革カラー···ブラックアイテムサイズ…FREE(ウエスト71〜93.5/幅2.5/全長101)HAREオリジナルで作成したバックルとサルカンを使用したデザインベルトです。ツイストされたバックルとサルカンがデザインポイント腰回りのアクセントになりながら、曲線的なラインで上品な印象に。さりげないデザインで着用しやすいアイテムになってます。
http://narcologia.ru/goods/Taipei766971.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox130039.html
http://narcologia.ru/goods/rouge627110.html
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