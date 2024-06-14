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［新品］HARE ツイストバックルベルト(メンズ)
商品番号 E52973711829
商品名

［新品］HARE ツイストバックルベルト(メンズ)
ブランド名 ハレ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価…5940円素材···本革カラー···ブラックアイテムサイズ…FREE(ウエスト71〜93.5/幅2.5/全長101)HAREオリジナルで作成したバックルとサルカンを使用したデザインベルトです。ツイストされたバックルとサルカンがデザインポイント腰回りのアクセントになりながら、曲線的なラインで上品な印象に。さりげないデザインで着用しやすいアイテムになってます。
http://narcologia.ru/goods/Taipei766971.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox130039.html
http://narcologia.ru/goods/rouge627110.html
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