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DIESEL バック
商品番号 B27043405777
商品名

DIESEL バック
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 24,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！今年の2月頃に店舗にて購入しました。使用回数は1回程で、短時間です。その後は使用せず保管しておりましたので、汚れ等もなく、新品に近い綺麗な状態です。自宅保管の為、ご理解頂ける方は、購入の方検討して頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。DIESELディーゼルバックハンドバックショルダーバッグ購入時の金額¥75,900
http://narcologia.ru/goods/Adder879975.html
http://narcologia.ru/goods/calling371950.html
http://narcologia.ru/goods/waveform29317.html

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