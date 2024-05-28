エンポリオ アルマーニ EA7 リバーシブル ゴルフ ベルト 黒 フリーサイズ

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素材...フェイクレザーカラー...ブラックEMPORIOARMANI/エンポリオ・アルマーニユニセックスリバーシブルベルトフリーサイズウエスト105～115cm5穴2.5㎝間隔（ご自分の長さにカットして調整して下さい。）ベルト幅3.9バックル幅5.5バックルの高さ4㎝*平置きにて採寸しています。多少誤差がありますがお許しください。色：黒ブラックxブラック本体素材：ポリウレタン100％新品未使用エンポリオアルマーニのスポーツラインEA7のリバーシブルベルトです。素材がポリウレタンで汗をかくゴルフに最適です。タウンユースにも使える優れモノです。落札後速やかに支払い手続きできる方のみご入札下さい。土日祝日の発送は致しておりません。LXL9092.595100105110115