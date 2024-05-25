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ワイルドスワンズ(WILDSWANS) カーサ シェルコードバン
商品番号 U48725598559
商品名

ワイルドスワンズ(WILDSWANS) カーサ シェルコードバン
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイルドスワンズCASA外装グリーン内装ブラウン約５ヶ月使用しましたので、使用感あります。写真では、映らない細かな傷、色の光沢、汚れ等々ありますので神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ。#みっちゃん出品
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