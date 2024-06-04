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「新品未使用」ポロラルフローレン NEW ERA コラボ キャップ child
商品番号 J38736556904
商品名

「新品未使用」ポロラルフローレン NEW ERA コラボ キャップ child
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

［匿名配送、送料無料］PoloRalphLauren×NEWERAコラボキャップになります。サイズchild9TWENTY(52～53cm)公式サイト引用海外直営店にて購入品限定商品の為、購入出来た方も少ないかと思います。タグ付き未着用新品になります。バイザーにはラルフローレンのネームを、リアにはポニーロゴを刺繍でレイアウト。さらに内側にはブランドラベル、テープにもポニーロゴをレイアウトした特別仕様です。フロントパネルの球団ロゴは過去にメジャーリーグで使用されていたCooperstown（クーパーズタウン）のロゴをレイアウト。ポロラルフローレンとマッチしたクラシックなデザインに仕上がっています。他にも出品していますのでご覧頂けたらと思います。セット販売も可能ですのでその分値引きいたします。#ニューエラ#NEWERA#フェアオブゴッド#fearofgod#POLO#supreme#シュプリーム#ポロ#親子コーデ#ニューヨーク#ヤンキース#ドジャース
http://narcologia.ru/goods/displease874031.html
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy845653.html
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