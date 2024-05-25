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世田谷ベース　正式装備品　ベルト
商品番号 V83153503457
商品名

世田谷ベース　正式装備品　ベルト
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入し、ここ何年も使用せず保管してありました。　勿体無いので、使用する方やコレクターの方にお譲り致します。ご覧の通りバックルもすすけてきてます。ピカール等磨きをかければ綺麗になります。ベルト部分も多少汚れがありますが、　かっこよく、コレクションするにも良いと思います。
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