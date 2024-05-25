世田谷ベース　正式装備品　ベルト

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商品詳細
新品で購入し、ここ何年も使用せず保管してありました。 勿体無いので、使用する方やコレクターの方にお譲り致します。ご覧の通りバックルもすすけてきてます。ピカール等磨きをかければ綺麗になります。ベルト部分も多少汚れがありますが、 かっこよく、コレクションするにも良いと思います。
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