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☆セール☆ 00’s オールド スコットランド製 アニエスベー ウール マフラー
商品番号 V17172340956
商品名

☆セール☆ 00’s オールド スコットランド製 アニエスベー ウール マフラー
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１０月２９日（日曜日）までのセール価格です。こちらの商品はセール終了と同時に取り消しいたします。気になる方はご検討ください。《ブランド》ａｇｎｅｓｂ．《サイズ》縦約１８４ｃｍ横約３０ｃｍ《素材》ＬＡＭＢＳＷＯＯＬ１００％《コンディション》使用感のほとんど感じない極美品の状態です。《コメント》２０００＇ｓ〜／ＯＬＤフランス発のファッション・ブランド【ａｇｎｅｓｂ．】。こちらは、、、生後６ヶ月以内の子羊の毛ＬＡＭＢＳＷＯＯＬが使用されたマフラーです。生産国は、スコットランド製。グレーにホワイトのチョークストライプ柄◎防寒対策としてはもちろん、コーディネートのアクセントとしても活躍してくれるアイテムです。お探しの方は是非この機会にご検討ください。
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