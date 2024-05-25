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商品詳細
１０月２９日（日曜日）までのセール価格です。こちらの商品はセール終了と同時に取り消しいたします。気になる方はご検討ください。《ブランド》ａｇｎｅｓｂ．《サイズ》縦約１８４ｃｍ横約３０ｃｍ《素材》ＬＡＭＢＳＷＯＯＬ１００％《コンディション》使用感のほとんど感じない極美品の状態です。《コメント》２０００＇ｓ〜／ＯＬＤフランス発のファッション・ブランド【ａｇｎｅｓｂ．】。こちらは、、、生後６ヶ月以内の子羊の毛ＬＡＭＢＳＷＯＯＬが使用されたマフラーです。生産国は、スコットランド製。グレーにホワイトのチョークストライプ柄◎防寒対策としてはもちろん、コーディネートのアクセントとしても活躍してくれるアイテムです。お探しの方は是非この機会にご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/septet704119.html
http://narcologia.ru/goods/navigate611730.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical305301.html
☆セール☆ 00’s オールド スコットランド製 アニエスベー ウール マフラー
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