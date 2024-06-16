supreme シュプリーム シュレック Tシャツ Lサイズ

supremeシュプリームシュレックTシャツLサイズ着丈75cm身幅58cm購入して、2～3度着用しました。その後は、自宅保管していました。※あくまで自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。また、古着になりますので、新品並を求める方などもご遠慮下さい。※他にも出品しておりますので、購入前に、ご連絡下さい。



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