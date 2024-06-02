南海ホークス　キャップ　1969年　ニューエラ　SNAPBACK 9FIFTY

NEWERA南海ホークスキャップ（帽子）です。貴重な1969年モデルです。サイズ 9FIFTYスナップバックタイプです。数回試着程度です。夏季には使用していません。全体的に綺麗な状態ですが自宅保管の中古品です。完璧品をお求めの方や状態を過度に気になさる方はお控えください。途中で出品を取りやめる事があります。ご了承下さい。発送は荷物追跡が可能な特定記録定形外郵便となります。#ニューエラ#NEWERA#西鉄ライオンズ #クラウンライターライオンズ #太平洋クラブライオンズ#埼玉西武ライオンズ #阪急ブレーブス #オリックスバファローズ #近鉄バファローズ #南海ホークス #福岡ダイエーホークス #福岡ソフトバンクホークス#東映フライヤーズ #北海道日本ハムファイターズ #千葉ロッテマリーンズ #ロッテオリオンズ #オリックスブルーウェーブ #読売ジャイアンツ #阪神タイガース #中日ドラゴンズ #ヤクルトスワローズ #大洋ホエールズ #横浜大洋ホエールズ #サンケイアトムズ #国鉄スワローズ #日拓ホームフライヤーズ#広島カープ#野村克也#西武ライオンズニューエラ西鉄ライオンズクラウンライターライオンズ太平洋クラブライオンズ埼玉西武ライオンズ阪急ブレーブスオリックスバファローズ近鉄バファローズ南海ホークス福岡ダイエーホークス福岡ソフトバンクホークス東映フライヤーズ北海道日本ハムファイターズ千葉ロッテマリーンズロッテオリオンズオリックスブルーウェーブ読売ジャイアンツ阪神タイガース中日ドラゴンズヤクルトスワローズ大洋ホエールズ横浜大洋ホエールズサンケイアトムズ国鉄スワローズ西武ライオンズ日拓ホームフライヤーズ野村克也



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