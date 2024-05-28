DOLCE\u0026GABBANA イタリアンカラー バックル レザー ベルト

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認いただき、ご了承の上ご購入お願い致します。【商品名】ドルチェ\u0026ガッバーナイタリアカラーレザーベルト【詳細】全長/約100cm横幅/約4.3cm【状態】大きなダメージはありませんがレザー部分に擦れ傷が見られます。商品により異なりますが、主にプチプチ及びOPP袋を使用し梱包致します。ご不明点がございましたら、お気軽に質問して下さい。────────────────────〈検索ワード〉D\u0026Gドルガバメンズスクエアプレート金具本革小物ブラウンブランドロゴヴィンテージレアtp-23x738
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