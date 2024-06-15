ポロラルフローレン　マフラー　ストール　美品

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ポロラルフローレンのマフラーです。これからの季節にぴったりかと思います^_^とても肌触りの良い生地です。着用品になりますが着る際の致命的ダメージはございません。サイズは平置き計測となっております。状態に関しては画像にてご判断下さい。殆ど着用してませんので美品かと思います。お安くしております。いかがでしょうか☆サイズ‥全長約100cm幅約40cmチェック柄#ラルフローレン#デニムアンドサプライ#ダブルアールエル#ポロベア