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ポロラルフローレン　マフラー　ストール　美品
商品番号 O72344273749
商品名

ポロラルフローレン　マフラー　ストール　美品
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレンのマフラーです。これからの季節にぴったりかと思います^_^とても肌触りの良い生地です。着用品になりますが着る際の致命的ダメージはございません。サイズは平置き計測となっております。状態に関しては画像にてご判断下さい。殆ど着用してませんので美品かと思います。お安くしております。いかがでしょうか☆サイズ‥全長約100cm幅約40cmチェック柄#ラルフローレン#デニムアンドサプライ#ダブルアールエル#ポロベア
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