TUSTING タスティング 財布 マネークリップ 黒 レザー 二つ折り

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◯TUSTINGのマネークリップ財布になります◯カラー：ブラック 黒◯着用回数：１年程◯現品のみ◯在庫残り１点、無くなり次第終了◯実寸縦：12cm横：8.5cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい・カード入れ４ヶ所・マネークリップ１つ◆英国王室御用達の革製品で有名なTUSTINGのお財布です◆TUSTINGは、1875年創業の、英国王室が御用達ブランドです◆鞣した高級レザーを製造するタンナーとして、最上のレザーを使用したバッグを作り続けています◆上質な革を使用、丁寧に作られたお財布です◆上品なデザインで、１万円札もはみ出さずにしっかり入ります◆手に馴染みやすく、柔らかめのお財布ですTUSTINGMADEINENGLANDタスティングTUSTINGエッティンガー銀座タニザワ銀座バッグカバン鞄メンズバッグレザーバッグ長時間売れない場合、お値段を戻す事がありますのでご了承下さい交渉中であっても、メルカリルールに則り購入意思のある方優先とさせて頂きます。ご了承下さい↓現状態の細かな説明になります↓■全体的に使用感あり■上からカード３枚入ります 横からカード１枚入ります（写真１枚目）■内側にブランドロゴあり（写真３〜４枚目）■左下角にお札の角を入れられます（写真５.１０枚目）■マネークリップの表裏部分です（写真６〜７枚目）■表面傷あり（写真８〜９枚目）■１万円がちょうど入ります（写真１０枚目）※１万円は付きません（写真１０枚目）※なるべく厚みを抑えてコンパクトにして発送致します※自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい※状態については写真にてご判断下さい※１度人の手に渡った中古品ですので完璧を求める方、細かい事が気になる方はご遠慮下さい※使用したものになりますので、思わぬヨゴレや傷、匂い等の見落としがある可能性もございます。そちらもご考慮した上で、ご納得頂ける方のみご購入へお進み下さい※すり替え防止の為、基本返品交換不可になります。ご理解ある方のみご購入お手続きへお進み下さい他にも財布出品中です(^^)即購入OKです