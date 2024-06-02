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世田谷ベース正式装備品　CAVALIER キャバリエダウンベスト　所ジョージ
商品番号 L43323777943
商品名

世田谷ベース正式装備品　CAVALIER キャバリエダウンベスト　所ジョージ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

所ジョージさんの世田谷ベース正式装備品のCAVALlER　キャバリエダウンジャケット，ベストになります。フリーサイズです。当時このベスト，フリーサイズでの販売しかございません。写真にて寸法ご確認ください。これからの季節に如何でしょうか。早い者勝ち！最終値下げしました。即日発送。ご検討の上，ご理解いただける方，宜敷くお願い致します。
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