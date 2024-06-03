訳あり新品 Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス　長財布

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ブランド :WhitehouseCoxホワイトハウスコックスユニセックス メンズ レディース◼️品番 :S1088NATURAL管理 37◼️素材 :イングリッシュサドルレザー天然皮革を使用しています。その為、シワ・キズ・汚れ等が散見されますが不良品ではございません。予めご了承下さいませ。◼️色 :ナチュラル◼️サイズ :縦 約10㎝ :横 約20㎝ マチ約2㎝◼️仕様 :開閉 ラウンドファスナー :外側 外ポケット×1 :内側 札入れ×3カード入れ×16ファスナー小銭入れ×1 フリーポケット×2◼️付属品 :専用箱◼️状態 ：チャック付近の布に一ヵ所シミあり チャック持ち手に汚れあり 写真8枚目をご参照下さい。 ＊新品 未使用＊海外正規品◎本物＊佐川急便(出品者負担)での発送となります＊海外製品の為小さなホツレや汚れはご容赦下さい。＃ホワイトハウスコックスレディース＃ホワイトハウスコックスレディース長財布